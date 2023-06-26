李增昌以「美好歲月，因為有你同行」為主題發布內部信，他在信中表示，民國93年聯信銀行併入新光金控，並更名為新光銀行，他也成為「新光人」，迄今已將近19年，經歷過雙卡風暴、金融海嘯，從小型銀行逐步發展為中型銀行。

李增昌在信中說：「在金融職涯累積已49年有餘，本屆董事任期屆滿，也是向大家道別的時候！天下沒有不散的筵席，雖然卸下董事長職務，我還是會持續關心我們的銀行和各位同仁！」

新光金在新光人壽、新光銀行、元富證券三家子公司董事名單確立後，29日子公司董事會將推選董事長，之後就確定進入改革階段。李增昌董事任期屆滿後，新任新光銀董事長內定為曾任新光銀總經理的賴進淵。

以下為李增昌發給同仁的一封信「美好歲月，因為有你同行」全文：

各位親愛的同仁大家好！

從民國93年聯信銀行併入新光金控，並更名為新光銀行，我也成為「新光人」，迄今已將近19年，感謝各位同仁不分彼此的努力打拼，我們一起經歷過雙卡風暴、金融海嘯的考驗，使本行不斷持續成長茁壯，從小型銀行逐步發展為中型銀行，總資產已超過新台幣1兆2干億元，每年獲利表現、不論ROA、ROE都優於同業平均，資產品質也一直管理得很好，逾放比率和覆蓋率也都優於同業平均；同仁的樸實、認真、任勞任怨的服務精神，造就我們新光銀行是個非常有溫度和競爭力的團隊，我以能夠和大家共事，為榮為傲！

金融職涯累積已49年有餘，本屆董事任期屆滿，也是向大家道別的時候！天下沒有不散的筵席，雖然卸下董事長職務，我還是會持續關心我們的銀行和各位同仁！

我會珍惜、懷念和大家一起努力打拼，所走過充實美好的日子，點滴永銘於心！感謝之外，還是感謝！

祝福大家 平安健康 順利愉快

董事長李增昌