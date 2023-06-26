內政部表示，內政部7月推出六項攸關民眾權益的新政策或措施，分別為7月1日實施「平均地權條例」的打擊投機炒作措施，包含限制換約轉售、管制私法人買受住宅、檢舉獎金制度、預售屋解約申報登錄、地價評議委員會專業化等內容。