內政部7月六大新措施 平均地權條例最吸睛 12:222023/06/26 工商 傅沁怡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 內政部表示，內政部7月推出六項攸關民眾權益的新政策或措施，分別為7月1日實施「平均地權條例」的打擊投機炒作措施，包含限制換約轉售、管制私法人買受住宅、檢舉獎金制度、預售屋解約申報登錄、地價評議委員會專業化等內容。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 其他還有「修正警察人員警勤加給表」及配合司法院「曝險少年行政輔導先行」。 「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」將於7月3日開始受理申請；「社會住宅包租代管4.0」以及「推動建築能效評估及標示制度」也於7月3日持續開辦。 #內政部 #平均地權條例 #新措施 #最吸睛 #六項 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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