其他還有「修正警察人員警勤加給表」及配合司法院「曝險少年行政輔導先行」。

「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」將於7月3日開始受理申請；「社會住宅包租代管4.0」以及「推動建築能效評估及標示制度」也於7月3日持續開辦。

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