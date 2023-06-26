包括機師職業工會、中鋼運通工會及國際機場工會聯合會等3個運輸工會今（26）日舉辦記者會，其中機師工會抗議政府長期放任國內航空業大量進用外籍機師，影響飛安，長榮航空聘用外籍機師更占全體機師近1／4。對此長榮航空表示，長榮航空捍衛飛安絕不妥協，國籍、外籍機師任用升訓標準一致。

長榮航空表示，長榮航空國籍機師約8成，並積極培訓本國籍機師。長榮航空外籍機師有320名，占全體機師比率是20.7％；本國籍機師比率則超過79％，公司過去7年共計培訓353名本國籍機師，在美國成立的長榮航空飛行學院，無論是公司培訓或是自訓學員，也絕大多數是本國籍。

長榮航空表示，飛安是長榮航空的堅持，晉用或晉升皆應達到標準並符合程序。長榮航空聘雇機師有一定的程序，經過嚴格篩選後，亦需要進行地面、模擬機課程及訓練，全部通過後才會正式任用；有飛行經驗的機師，另會進行背景調查，必須取得無事故證明，並無工會所謂「完全不再查核」之情事。外籍機師另應具有航空公司運輸駕駛員證照（ATPL）。

長榮航空指出，飛安是長榮航空的堅持，不可能妥協，亦不可能因為國籍差異，更不可能為了與仲介公司分潤，做出損傷飛行安全與公司品牌信譽之情事。長榮航空鄭重強調所謂「航空公司高層與仲介公司分潤」之情事從不存在，工會說法實為無稽之談，長榮航空對於工會此種惡意中傷公司信譽的說法甚感遺憾。

長榮航空重申，歡迎已取得商用飛機飛行駕照（CPL）的國籍民眾報考，公司採全年隨時接受報名方式招募機師，今年預計晉用培訓、自訓（CPL）或是已具機師經驗約200名，但一定要符合公司的標準才會晉用。

長榮航空表示，該公司外籍機長的聘用皆須接受嚴格訓練及考核，一切均依相關法規辦理。長榮航空為因應B787機型持續引進，符合升訓的合格副機師，公司皆會安排於B787升訓機長（正機師），也會從A321機隊徵召機長轉訓B787機隊，積極從公司內部調動人力，填補人力空缺。

然而正機師升訓人數未能填補滿足計畫所需，需引進外籍機長（正機師）因應；故長榮航空依「外國人從事就業服務法」第46條規定辦理，聘用未取得該機型有效檢定證明之外國飛航駕駛員，所聘用之外籍機師，都需要接受嚴格的機型轉換訓練並通過考核後，才能執行飛行B787機型，絕無安全疑慮，也未違反法規。