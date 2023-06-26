馬英九文教基金會邀請大陸5所大學學生來台交流，外界質疑執政黨刻意刁難，教育部長潘文忠今表示，由於馬英九文教基金會的申請案提出時非常倉促，國內大學不清楚交流內容，因此教育部函文這些學校請他們進行了解，待學校回文後，教育部將與相關部會會商決定。

馬英九文教基金會邀請大陸北大、清大、復旦、武漢、湖南大學等5校陸生7月來台交流，但迄今仍未獲政府部門核，甚至傳出教育部要求國內接待的大學要提出師生維安計畫，引發外界質疑是技術性卡關。

據了解，教育部近日發文台大、政大、東華、台科大及文化等擬接待這批陸生的5所大學，請他們回覆三個問題；一、是否已同意接待；二、如校方已經同意接待，具體說明陸生到校交流之必要、急迫及不可替代；三、如同意接待，請說明在校內相關交流活動之接待規畫，含行程安排及交流人員等，說明如何確保活動順利進行，以維護校園安寧與師生安全。

根據這個函文，教育部並未要求大學要提出師生維安計畫，而潘文忠今天出席112年反毒有工人士團體頒獎典禮時接受媒體採訪，他表示，馬英九文教基金會提出的陸生來台計畫非常倉促，教育部隨即跟相關部會進行會商，發現國內大學對這項交流的內容並不清楚，因此函文請他們進行了解。

潘文忠呼籲馬英九文教基金會尊重國內接待大學的意見，教育部在今天收到各大學的回覆後，也會和相關部會再進行會商，以決定如何處理。