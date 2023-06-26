這就是周末差點發生的事，上周六（6月24日）俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」宣布叛變，不僅佔領俄國南部城市羅斯托夫（Rostov），並一路向莫斯科挺進。俄羅斯總統普丁對此發出嚴厲的警告，稱俄國正瀕臨爆發像1917年的「內戰」。

雖然在白俄羅斯總統盧卡申科斡旋下，這場武裝叛亂只維持一天就宣告結束，但普丁的權威正面臨其掌權23年以來最嚴竣的挑戰，俄國仍有可能迎來一段動盪與變動期。

專家警告，俄羅斯內部陷入混亂，恐將導致全球的通膨之火更難以壓制。

俄羅斯已經跌出全球前10大經濟體之列，現在其國內生產毛額（GDP）與澳洲差不多。儘管在2022年2月入侵烏克蘭之後受到西方國家制裁，但俄國仍然是全球最大的能源供應國之一，其主要客戶包括中國和印度。

上周六全球能源大國卡達對俄羅斯的局勢表達「高度關切」，其外交部表示，俄羅斯與烏克蘭局勢升級，將對國際安全與和平以及糧食與能源供應造成負面影響。

CNN報導指出，俄國的能源供應一旦顯著減少，將迫使中國和印度去和西方國家爭奪其他國家的能源供應。此外，如果政治動亂使穀物或化肥等其他大宗商品出口受到波及，也可能導致供需失衡。這些都可能推升物價。

Energy Aspects地緣政治部門主管兼共同創辦人Richard Bronze 表示，市場現在應釐清價格要漲到什麼程度來反映俄羅斯能源供應的風險升高。其他分析師也認同這個觀點。

任何可能危及俄羅斯能源供應能力的事，都將備受西方國家央行以及俄國的亞洲主要客戶所關注。Bronze表示，如果有任何事打亂了能源流動，肯定會帶來油價上漲的風險，尤其在今年全球原油需求估將大幅超過供應之際。

Kpler美洲首席石油分析師Matt Smith表示，這場看似「政變未遂」的行動只會帶來不確定性，未來可能導致價格上漲。基於供應中斷的可能性以及對此事的擔憂，最近這幾天出現的動盪和不確定性可能給價格帶來支撐，而這在周末之前並不是考慮的因素。

去年俄國入侵烏克蘭導致全球能源與食品價格飆漲，加劇了歐洲和美國的通膨壓力。此後在央行大舉升息下，物價雖然已經從數十年高點回落，但這場對抗通膨的戰爭尚未結束，現在更已來到決定性的階段。國際清算銀行（Bank for International Settlements）在周日發布的年度報告中表示，恢復價格穩定的最後一段路是最艱難的，全球經濟在對抗通膨方面正處於關鍵時刻，各國應該進一步升息以控制通膨。