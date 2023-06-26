由中國企業改革與發展研究會與網易合作舉辦的「2023網易經濟學家年會夏季論壇」日前在上海舉行。復旦大學經濟學院院長、中國經濟研究中心主任張軍在主題演講中表示，大陸家庭長期以來面臨低工資問題、工資與GDP名義增長不掛鉤，同時政府對家庭的支出很少，社會保障和福利水準過低，未來政府開支中用於家庭的比例必須要大幅度提升，也是模式改革的關鍵。

張軍表示，應當反思為何出現當下消費能力弱化的問題，即便遇到疫情衝擊，所有的救助政策都提供給了企業，與家庭沒有關係，整個中央與地方兩級政府的預算支出結構中，也少有面向家庭的補貼和福利支出的項目。

張軍認為，大陸正處在舊經濟模式和新經濟模式之間的摩擦和張力時期，需儘快通過推動舊模式的轉型和改革，轉向新經濟模式，改革的關鍵在於政策制定中需要把家庭部門提高到更重要的位置。

張軍表示，大陸已經到了需要從更平衡的角度來考慮經濟發展政策，以應對逐步放棄追趕模式而走向後追趕時代的需要，應當儘快設計和執行經濟再平衡的改革，向新的經濟模式轉型，而非在兩個模式之間搖擺糾結。