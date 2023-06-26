南門市場改建計畫規劃為地下5層、地上12層之鋼骨鋼筋混凝土建築，1樓零售攤共66攤，分為雜貨類與青果類；2樓分為百貨攤50攤、飲食攤18攤，共68攤。（劉彥宜攝）

南門大樓暨市場改建統包工程自2019年12月1日開工至今，目前工程已接近尾聲，為地下5層、地上12層之建築，其中1樓零售攤共66攤，2樓百貨攤共68攤。台北市長蔣萬安26日率相關局處首長至工地現場進行視察，市場處長陳庭輝表示，中秋節前攤商將陸續進駐，之後擇吉日正式開幕營運。

蔣萬安今率市府工務局、產發局、新工處等局處首長巡視「南門大樓暨市場改建統包工程」，聆聽簡報及視察1、2樓未來市場攤位空間。陳庭輝說明，預計中秋節前攤商陸續進駐，之後並將擇吉日正式開幕營運。

新工處工務科長蕭志龍表示，南門市場是台北歷史最悠久的公有傳統市場，自1979年南門大樓改建後啟用至今，由於結構體老化以及部分市場管線老舊，造成公安隱憂，市府遂積極推動改建計畫，最後規劃出地下5層、地上12層之鋼骨鋼筋混凝土建築。

蕭志龍指出，南門市場改建計畫總樓地板面積計約4萬6570平方公尺，可提供汽車位207格、裝卸車位11格以及機車位274格之停車空間，並與捷運萬大線、新店線之中正紀念堂站連通結合，提供日後民眾採買時交通的便利性。

新工處表示，3樓、4樓及頂樓規劃為綠化空間；3至12樓並將由公務機關進駐；地下2樓至2樓為市場空間；地下2樓至地下5樓則規劃為停車空間。1樓零售攤共66攤，分為雜貨類與青果類；2樓分為百貨攤50攤、飲食攤18攤，共68攤。

新工處大運工務所主任詹名成說，南門大樓暨市場改建工程已於6月2日取得使用執照，希望藉由這個契機，能夠吸引到更多的目光，為市民提供更優質的服務。