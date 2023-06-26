中美洲國家宏都拉斯暴力事件升級，北部2座城市上周六（24日）一晚上至少22人喪命，當地政府宣布實施宵禁。

宏都拉斯部分地區自去年12月以來，一直處於局部緊急狀態，以應對暴力團伙和地盤之爭。據《TVP WORLD》報導，當地警方說，一名持重型武器的男子於當地時間24日晚間，在北部城市楚洛馬（Choloma）一間台球館開槍掃射，造成11人死亡，1人重傷。另外，包括北部城市汕埠（San Pedro Sula，又譯聖佩德羅蘇拉）在內的蘇拉谷地區也在同一晚發生多起襲擊事件，造成至少11人死亡。

宏都拉斯總統卡蕬楚隨後宣布，即日起在楚洛馬實施宵禁，為期15天，汕埠則從下周二（7月4日）起實施宵禁。宵禁時間為晚上9點到隔天凌晨4點。卡蕬楚在社交網站推文說，執法單位將在這段時間展開行動和設置檢查站。該國國家安全部長也宣布，政府將在幾天內向國會提案，把犯罪組織、黑幫或幫派成員歸類為恐怖分子。