新北市長侯友宜與南投縣長許淑華出席南投青農座談，針對國土計畫、地方產業政策與青農進行交流。（楊靜茹攝）（

竹山小鎮文創將舊有的台西客運竹山站以竹文化為主題，打造成知名打卡景點，新北市長侯友宜拜會竹山小鎮文創。（楊靜茹攝）

【全程字幕】侯友宜下鄉奔南投！議長何勝豐剛好出國 許淑華緩頰：電話聯繫過 @ChinaTimes

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜26日出席南投青農座談，並與南投縣長許淑華同框，不過南投縣議長何勝豐卻「剛好」出國，對此侯友宜指出，議長出國前彼此有通過電話，議長稱出國行程事先已安排好，向他致歉無法出席，等議長回來大家都會見面，一定會跟縣長、議長以及支持他的好朋友一起共同努力。

竹山小鎮文創將舊有的台西客運竹山站，以在地竹文化為主題，將1、2樓改造為竹山地方創生知名打卡景點，帶動當地產業回流，侯友宜率領新北市團隊在台西客運竹山站舉辦青農座談，南投縣各鄉鎮市農會、青農聯誼會、創生團隊等，針對國土計畫、地方產業政策進行交流，事後媒體進行聯訪。

面對媒體追問2024意向？南投縣長許淑華強調，站在黨員立場，她一定全力支持侯友宜，希望他能改變現有的制度，幫忙南縣農產品找出路。連假期間很多人都做了出國的安排，議長何勝豐也出國未能出席，不過議長有表達下次一定會以禮相待。

侯友宜則表示，議長出國行程很早就安排好，議長出國前彼此有通過電話，向他致歉無法出席，等議長回來大家都會見面，一起面對所有的問題，一定會跟縣長、議長以及支持他的好朋友一起共同努力。