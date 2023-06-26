高齡88歲的花蓮縣豐濱鄉磯崎部落頭目吳阿春（Sawmah）（左），是部落年紀最大的長者，擅長以藤編方式重現昔日撒奇萊雅人的生活工具，堪稱部落裡的活歷史。（花蓮縣政府原民處提供／羅亦晽花蓮傳真）

高齡88歲的花蓮縣豐濱鄉磯崎部落頭目吳阿春（Sawmah）（中），透過原住民族部落大學開辦傳統編織工藝課程，帶領族人探索、傳承祖先的智慧，鞏固在地文化。（花蓮縣政府原民處提供／羅亦晽花蓮傳真）

撒奇萊雅族人從小在部落使用的生活物品藤床（SA’SA’）。（花蓮縣政府原民處提供／羅亦晽花蓮傳真）

藤床（SA’SA’）是撒奇萊雅族人從小在部落使用的生活物品，其編製工藝卻隨時代變遷逐漸消逝，高齡88歲的花蓮縣豐濱鄉磯崎部落頭目吳阿春（Sawmah），擔心部落傳統工藝恐在他這一代殞落，透過原住民族部落大學開辦課程，帶領族人探索、傳承祖先的智慧，鞏固在地文化。

吳阿春是磯崎部落裡年紀最大的長者，擅長以藤編方式重現昔日撒奇萊雅人的生活工具，堪稱部落裡的活歷史，近年利用縣府開辦的部落大學指導族人部落的傳統編織工藝，今年在磯崎文健站開設藤床製作課程，並攜手返鄉青年陳志義，帶領學員打造撒奇萊雅族傳統實用的工藝家具。

儘管部落山區編織工藝品所需的原料黃藤愈來愈少，但吳阿春仍堅持帶著學員上山採集，從中傳授原料挑選、使用及處理的最佳法則，希望大家能隨原料及時代與時俱進，並在過程中學習隨機應變的能力，藉此將祖先的傳統智慧傳承下去。

身為思波特工作坊老師的陳志義提到與吳阿春合作授課時，臉上流露著驕傲的神情，他說，吳阿春從編織創作、自製漁具到打漁、狩獵樣樣精通，是部落相當尊崇的頭目。然而，從離開都市到回家鄉生活後發現頭目年紀愈來愈大，意識到磯崎青年若未學習部落的傳統工藝，祖先的智慧可能到頭目這代就結束。

陳志義擔心部落傳統生活智慧走向流失命運，結合山林巡守員的身分，在課程中教導學園藤類植物的保護及應用，並將擅長的木工與頭目的編織結合，期許未來有朝一日能讓文健站裡的桌椅、家具都不再是現成，而是由自行採集編織而成。

兼任部落大學執行秘書的縣府原民處藝術文化科長徐采瑤說，此次課程特別使用影像記錄藤床的製作工法，交由部落大學保存，期許快失傳的黃藤編織技藝，能藉由多樣化的課程與資訊保存維繫，並將技法傳承給後代族人。