推動投信事業參與境內基金集中清算平台，是金管會「資本市場藍圖」─「提升金融中介機構市場功能及競爭力」執行策略的重要工作項目。集保經主管機關指導，以及相關公會與業者的共同協助，借鏡國外市場基金集中結算制度，從業務規畫、平台建置，到內部、外部之系統驗測，歷時約三年時間，終完成平台服務，期望能夠藉此提升我國基金市場之後台服務量能，降低市場業者作業成本。

集保總經理陳德鄉表示，為成就基金市場服務的全面升級，背後實需要諸多的法規調整、業務設計與資訊系統間的相互配套，這段時間一路走來實屬不易，特別感謝在此平台發展歷程中，金管會給予的指導、投信投顧公會和信託公會的協助，以及諸多業者先進的支持，並也很高興已有14家基金業者與集保完成簽約，合計之基金規模市占率已近5成，另有七家銷售機構及八家保管銀行業者共同配合辦理測試，積極參與。

為鼓勵業者儘早加入本項服務，投信事業只要在今年底前與集保結算所完成簽約並上線使用境內基金集中清算平台，即可向金管會申請符合「鼓勵投信躍進計畫」中「其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項」之認可，除此之外，集保結算所更加碼提供今、明兩年免費使用清算平台的「早鳥優惠」，讓業者對參與平台服務之成本效益更加有感。

陳德鄉進一步說明，境內基金集中清算平台服務上線是基金市場轉型升級的重要起點，集保結算所將秉持著「進無止境」的精神，提供基金市場服務並汲取相關回饋，持續精進平台服務，促進國內基金產業的競爭力。