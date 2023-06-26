面對國際油價波動，街口投信表示，全球主要用油地區的原油庫存在歷史平均水位以下，升息週期與中國復甦停滯造成大宗商品需求減少；然而OPEC+也相應減產，使得全球供需處在脆弱平衡；地緣政治風險、環保法令、美國戰略儲備石油SPR回補等因素都可能造成供需失衡，並提供油價支撐。

街口投信分析，對沖基金機構於6月中旬出售了相當於2,100萬桶原油期權和期貨，但購買1,800萬桶石油產品，其中包括1,400萬桶餾分油（包括柴油與汽油）；最大的轉換是從美國原油到歐洲柴油，反映出美國原油庫存增加，而歐洲大量使用的柴油庫存仍遠低於全球正常水平。

原油和餾分油消費都與商業周期密切相關，但如果全球經濟衰退，餾分油庫存低將提供支撐，或者如果經濟衰退得以避免，則會產生額外的需求。美國能源信息署（EIA）6月22日公布數據，美國原油庫存上週意外減少380萬桶，而餾分油庫存小幅增加、汽油庫存增加50萬桶。

歐盟6月23日正式通過針對俄羅斯入侵烏克蘭的第11項制裁措施，重點是防止俄羅斯規避現有措施。範圍包括貿易禁令、物流禁令、人員資產凍結與能源制裁等。制裁內容將禁止俄羅斯石油進口到德國和波蘭，歐盟的正式禁令允許兩國終止與俄羅斯的合同而不會產生法律後果。同時禁令將日本薩哈林島石油的石油價格上限豁免期限延長至 2024年3月31日。