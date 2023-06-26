臉書社團「爆怨公社」日前爆料，高雄鼓山區一家知名熱炒店生意太好，不顧雙線道狹窄，直接將桌椅擺到馬路上，顧客坐在路邊用餐、不時與車輛擦肩而過。鼓山分局昨晚派員前往稽查，要求業者恢復道路使用並開出罰單。（高市鼓山分局提供／袁庭堯高雄傳真）

臉書社團「爆怨公社」日前爆料，高雄鼓山區一家知名熱炒店生意太好，不顧雙線道狹窄，直接將桌椅擺到馬路上，顧客坐在路邊用餐、不時與車輛擦肩而過。鼓山分局昨晚派員前往稽查，要求業者恢復道路使用並開出罰單。

高雄鼓山區一家熱炒店適逢開幕，生意好到爆，店家為了消化大批顧客，座位區排到人行道，甚至蔓延至馬路上，狹窄的雙線道遇到車流更是水泄不通。

畫面曝光後引來不少網友痛批「要不乾脆封路做生意」、「路邊那排遇到酒駕就刺激了，人體保齡球」、「佔馬路擺攤的更好，都不用繳房租、繳稅，車都要讓。停車妨礙他們做生意還會被罵」。

警方表示，該店位於鼓山區臨海二路與捷興二街交岔路口，店面經營烤鮮蚵生意，適逢開幕顧客過多，業者確實違規將桌椅擺放至路邊營業，已告誡業者勿將桌椅擺放至道路影響通行，清空恢復原狀，並依道交條例第82條第1項第1款舉發，將處1200元以上、2400元以下罰鍰。

警方強調，6月份針對道路設攤違規營業已取締21件，業者占用道路設攤容易導致來往人車危險，將持續針對類似違規加強取締，維護用路人安全。