新北市地政局今日舉行記者會，宣布與樂居科技股份有限公司、安富財經科技股份有限公司（好時價）合作，透過新北不動產愛連網(I-Land)，以官學合作、數據共享的方式，針對新北市房市的量價資訊全面升級，提供民眾更便於查詢市場面5大資訊，讓實價登錄資料更清楚易懂。

地政局長汪禮國指出，新北不動產愛連網(I-Land)為各項地政資料及跨局處圖資之一站式查詢服務網，透過與好時價的合作，提供「隨走隨估」的功能，不論使用電腦或手機，都可以透過定位、設定條件查詢區域住宅市場的合理價格區間以及房貸還款及額度等資料。

地政局日前也與樂居科技簽訂合作備忘錄，樂居科技將提供「新建案(預售屋／新成屋)推案量分析」、「新建案(預售屋／新成屋)交易量分析」、「二手市場待售量」、「二手市場委售比」、「二手市場委成比」等5項房市市場面資訊，並整理成趨勢圖，民眾可直接於新北愛連網上查詢瀏覽。

此外，民眾也可從愛連網實價登錄的社區行情查詢功能項下，連結至樂居設計之「銷控表」，了解每個大樓華廈社區的實價登錄資料，並依該社區之棟別、樓層做視覺化、立體化的歸類呈現，讓民眾在閱讀實價登錄資料時可以更清楚易懂，減少負擔。

汪禮國補充，地政局近年致力提升本市不動產交易資訊透明，透過每月發布新北市房市交易移轉棟數，及每季發布住宅價格指數、不動產市場季報、預售屋市場季報等數據，讓民眾從不同面向瞭解更多不動產資訊，並積極擴大產官學合作。