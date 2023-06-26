「福容大飯店」推出全新輕旅品牌「福容徠旅」首家店插旗高雄前金區，還與IKEA品牌合作，推出全球唯一的鯊魚主題房，搶攻年輕、親子客群。（柯宗緯攝）

疫後台灣、觀光旅宿業回溫，看好高雄演唱會商機蓬勃及招商引資帶來錢潮、人潮，「福容大飯店」推出全新輕旅品牌「福容徠旅」首家店插旗高雄前金區，還與IKEA品牌合作，推出全球唯一的鯊魚主題房，搶攻年輕、親子客群。

全台已擁有15家連鎖飯店的「福容大飯店」，持續擴大觀光版圖，今年暑假推出全新輕旅品牌「福容徠旅」，主打年輕、時尚、創新、環保為特色，首家店就設點在高雄前金區，捷運橘線市議會站4號出口附近，26日起接受預訂，將在7月1日迎接旅客。

身兼「福容徠旅高雄」與「福容大飯店高雄店」總經理黃益勝指出，看好高雄演唱會經濟蓬勃發展，因此「福容徠旅」首家店就在高雄，房間數136間，分為一般房型及主題房。

其中，特別與IKEA攜手打造一整層17間的主題房，以經典鯊魚和北歐風格為主要設計核心，四大主題房也特地用瑞典文命名，是「TAVLA」（繪畫）、「STUGA」（小屋）、「NATUR」（自然）、和「BLÅHAJ」（藍鯊），這也是全球唯一的IKEA鯊魚房。

「福容徠旅高雄」9月底前特別推出「徠宜家」試營運專案優惠價，原價8000到1萬4000元的IKEA主題房型，僅限官網預訂，每間只要4588元起，福容的享福卡再享會員折扣，最多可享88折。前100名入住再加贈IKEA鯊鯊購物袋、香氛片。試營運期間「福容徠旅高雄」其餘的一般房型，不含早餐專案，每人也只要千元出頭。