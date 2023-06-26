時代力量立委王婉諭26日於立法院指控，高雄市智冠文理補習班負責人王冠智（王冠睿）曾性侵年僅13歲的補習班學生，她建議政府考量兒少性侵特殊性，將刑事追訴期改為成年後起算；受害者A小姐也說，台灣社會風氣已進步成熟到聲援社會角落中的「房思琪」，後續會勇敢配合相關調查，讓事實完整揭露，保護更多的受害者。

國內近期出現「＃MeToo」運動，A小姐日前在臉書發文指控，13歲時遭受補教老師長期性侵3年，老師時常趁著獨處期間逞慾，但時隔20多年，這名教師仍在高雄前鎮地區、鳳山五甲一代教書。

王婉諭上午陪同A小姐，與人本教育基金會主任秘書陳志遠、台北律師公會犯罪被害委員會主委陳孟秀一同召開記者會。A小姐指出，教育和升學不該是如此，孩子們能健康、平安、快樂地長大，受到完善保護，是所有家長們的共同盼望，希望成為大人的我們，為了下一代、甚至往後每一代的孩子，一起勇敢站出來。

王婉諭指出，據監察院「政府對防範兒少性侵案件執行成效」調查報告，76％加害者都是與受害學生、兒童明顯權勢不對等的老師、教練或長官，藉由有規畫、有目的地利用權勢，獲取學生信任，導致兒少在事發後陷入混亂感，感到孤立無援，擔心說了也沒人會相信。

王婉諭接著提出兩大主張，其一是國家人權委員會去年宣布啟動「國家系統性訪查計畫」，要找出校園與兒少安置機構性侵事件中的結構性漏洞，預計訪談50位兒少性侵倖存者，盼能納入補習班這項教學場域；其二是，目前《刑法》規定性侵不滿14歲兒少的追訴期是20年，但澳洲皇家兒童性侵調查發現倖存者平均花23.9年才首次揭露性侵經歷，建議政府考量兒少性侵特殊性，將追訴期改為成年後起算。

陳志遠建議，高雄市教育局應依《補習及進修教育法》對本案展開調查，且因事件性質與校園性侵相近，市府仍可借重所設性平會的專業委託調查，並擴大檢視該補習班老師曾授課班級的學生資料，同時盼教育部能為此修正相關法規，讓類似案件的擴大調查成調查制度的一部分。

陳孟秀表示，當司法、大眾質問受害者當時為何不呼救、揭穿時，往往忽略類似案件多是熟人所為，大部分被害人不知如何自處，唯有社會理解「沒有完美受害人」的事實，被害人的聲音才能說出來，進而阻止犯罪行為再次發生，所以她要告訴A小姐，「你沒有錯，錯的是性暴力的犯罪者。」