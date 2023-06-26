簡沛恩日前和陳謙文和林萱瑜一起為寵物健康事業品牌宣布起跑。（iPETSTAR心寵星提供）

簡沛恩日前和陳謙文和林萱瑜一起為寵物健康事業品牌宣布起跑。（iPETSTAR心寵星提供）

林萱瑜年紀輕輕對創業十分有想法。（iPETSTAR心寵星提供）

陳謙文家有兩隻貓咪，因為愛護毛孩理念成為品牌創始人。（iPETSTAR心寵星提供）

女星簡沛恩繼投資餐飲事業後，26日宣布正式進軍寵物事業，以「iPETSTAR心寵星」寵物健康管理輔助食品打頭陣，原來她去年遭逢愛貓米粒驟逝，讓原本忙碌的她開始正視毛孩的健康與環境，決心成立寵物事業品牌，不到3天營業額就破百萬，讓她相當欣慰。

簡沛恩日前先以心寵星品牌成立派對悄悄開跑試水溫，好友陳謙文和林萱瑜以品牌聯合創始人之姿現身。3人緣起前年一同拍8點檔《天之驕女》，因拍戲朝夕相處，加上熱愛分享家裡毛孩的共同話題，發現彼此對待寵物的理念不謀而合，透過簡沛恩的挑剔，一起推出了全新的寵物相關品牌。林萱瑜對創業不陌生，她和妹妹已經有自己的服裝品牌，陳謙文也一直對經營副業有興趣，簡沛恩則在創業路上繳了很多學費，也願意悉心分享。

簡沛恩過去事業版圖幾乎以餐飲為主，但去年6月經歷愛貓米粒驟逝，改變了她的方向；1年前她為此十分沮喪低潮，甚至無法正常工作，前所未有的失落茫然，一下子所有負面想法湧上，讓身邊的好友相當擔心，直到遇到一名寵物溝通師，勸她放下，同時間有許多素未謀面的網友，私訊分享自己面對寵物離開的心情間接開導，才讓她漸漸地轉念，決心把傷心難過的時間拿來做對寵物更有意義的事情。

只是跨出第一步不容易，簡沛恩為了找理想的合夥人來完整公司架構，也三顧茅廬、花了好大的心力，同時開始著手研發產品，更是全台東奔西跑，確認繁瑣細節，讓犬貓適用的iPETSTAR心寵星，成為擁有全台獨家使用β-NADH配方的寵物健康管理輔助食品，同時間，簡沛恩也因為愛貓米粒過世，開始面對家中貓咪的健康問題，不檢查還好，一帶去檢查發現另外兩隻貓咪身體都有狀況，一隻心臟有雜音還有過敏體質，另一隻因為時常嘔吐，經過驗血超音波檢查，發現腸胃有狀況，光做相關檢查，短短時間就噴了3萬元醫藥費，令人咋舌，也更讓簡沛恩堅定了預防更勝治療的想法。

她也去報名上課「特定寵物健康養護管理員認證班」，學習基本專業照護，並第一次接觸如何為寵物舒壓的概念，她笑說：「現在每天會回家幫兩隻貓按摩，彼此關係更緊密，真的覺得牠們不是寵物，是我的小孩。」對於未來，以維持寵物健康，能夠和飼主互相陪伴得更長久為努力目標，簡沛恩表示，「失去毛孩的痛真的太痛，我想把創傷轉變成力量，過程中感覺米粒一直在身邊陪伴，未來有機會，也希望透過一群愛毛孩的朋友，做一些有意義的事。」