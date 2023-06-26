台北農產運銷公司（北農）今將開股東會、董事會並改選人事，北市府與雲林縣前縣長張榮味的農會派合作在股東會拿下14席次董事，北農將接續選出7席常董並推派董事長。全國農會總幹事張永成表示，董事長將推派前金門縣長楊鎮浯，接續召開臨時常董會，若無意外，總經理由雲林縣前農業處長吳芳銘出任。

北農今上午開股東會在票選23席董事內，選出7席常務董事，常務董事選出董事長人選後，由董事長提名總經理，人選經董事會同意可出任總經理。依照前市府慣例，北農董事長通常由北市府派任，農委會指派總經理。

全國農會總幹事張永成在股東會後表示，23席董事裡，北市府5席、農會4席及民股5席，董事長預計推派楊鎮浯、總經理則是吳芳銘。

至於屆時人選出爐，是否會擔憂農委會有意見？張永成批評，從北農歷史來看，農委會從來沒派過總經理，是農委會主委陳吉仲才有這種行為，當年為了安排「高薪實習生」吳音寧任總經理卻搞得北農一塌糊塗，陳吉仲到現在竟不知覺醒。

他反問，農委會明明是主管單位，怎麼會球員兼裁判？難道全國批發市場農委會都要派總經理嗎？不曉得陳是什麼心態，從沒看過這種事情。