高雄輪船公司因配合高市府對於旗津居民搭船免錢政策，未編列適足預算，導致輪船公司累積虧損逾10億元，監察院對此要求高市府檢討改進。高雄市交通局回應，自2019年編列逾2300萬經費補助持續增加，直到去年補助達4000萬元；此外有規畫開闢新航線、汰換輪船等多角化方式，幫助公司營運，盼減少虧損。

監察院委員昨日公布調查報告表示，高雄輪船公司配合高市府保障旗津區居民對外交通權益，讓居民免費搭船通勤，但卻未能編列適足預算補貼高雄輪船公司，導致公司財務惡化，票價年減收約新台幣9683萬餘元。

委員表示，此政策令高雄輪船公司連年虧損加劇，雖後來由高市府擔任連帶保證人，向銀行借款以支應營運周轉資金，卻因財務負擔日益沉重，截至2022年6月底止，累積虧損約10億3149萬餘元，已達公司資本額超過2倍。

委員指出，高雄輪船公司近年客運渡輪營運收入減少約49.18％，觀光航線也未達營運經濟規模，再加上疫情影響及各項票證優惠折扣，不符每人票價合理成本31.11元，導致高雄輪船公司經營績效每況愈下；也未積極掌握亞洲新灣區發展契機，未能妥善規畫未來營運方向，提升整體經營績效，應檢討、改進。

對於監察院委員調查結果，交通局副局長劉建邦表示，交通局及輪船公司持續從開源及節流方向來提升營運狀況，在開源部分，高市府持續在旗津舉辦活動，提升搭乘人次。據統計，高雄市輪船公司2023年清明節運量高達3.8萬人次，此次端午節運量2.2萬人，較去年1.1萬成長一倍，逐步恢復疫情前水準。

為保障旗津居民行的交通正義，劉建邦說，高市府自2019年起編列預算2349萬元補助旗津居民票差，後來持續提升到2022年補助4000萬元給高雄市輪船公司，平衡營運上票差問題。

劉建邦指出，另外輪船公司船隊年限已久，已向環保署、市府各爭取8000萬元、共計1.6億元經費新建3艘電動渡輪進行汰換，預計今年底及明年陸續交船營運，擴大船隊規模，提升服務品質與營收。

此外，劉建邦表示，已向國發會申請開闢新航線，串聯流行高雄流行音樂中心、大港倉、棧貳庫、旗津，吸引新的客群，帶動觀光效應；市府並已提報計畫向中央爭取補助經費建造沿線新的停靠碼頭；國發會也通過旗津輪渡站地方創生計畫，進行空間環境再造，透過多角化經營，幫助高雄輪船公司營運，盼減少虧損。