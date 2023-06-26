竹北氣爆事件24日案發時，人在日本的縣長楊文科漏夜趕回召開緊急會議，做出瓦斯公司全權負責，更換全縣18個軸流閥等裁示，25日並訪視慰問受災戶，未料有人籍楊在日本的影片移花接木，並在網路上散播假消息，縣府譴責此不道德的政治操作，盼社會大眾共同抵制。

縣府新聞處長魏文元指出，縣府從未也不需要隱瞞縣長楊文科出國行程，楊縣長在20日的主管會報上公開宣布21日到25日請假，全程都有媒體記者在場。

24日竹北氣爆案發生後，楊文科都有掌握訊訊，認當務之急是處理瓦斯外洩事故的災後安置及復原，瓦斯公司和縣府團隊從24日開始，就盡全力在協助受災戶。

楊文科並即刻變更行程趕24日晚回台，同時召開跨局處緊急會議，要求全力協助傷者，安置受災戶，並且全面預防性的巡查瓦斯設備並協助更換微電腦瓦斯表。

魏文元說，當縣府團隊和瓦斯公司努力處理災後重建，盡全力確保用氣安全之際，很遺憾有心人趁機混淆視聽，甚至不擇手段，拿事故發生前幾天，楊縣長在日本的影片來移花接木，惡意指稱是氣爆發生當天的行程，並在網路上散播假消息，對如此不道德的政治操作，盼社會大眾共同抵制。