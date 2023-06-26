台南市1名9歲的重度身心障礙孩童，長期被市府社會局媒合的居家照服員，以粗暴的動作重摔或虐待，導致身上多處瘀青。家長發現可疑調閱自家監視器畫面發現居服員的暴行，卻因通報市府社會局訪視後沒有下文，市議員林燕祝接獲陳情，在今日的自由發言公開影片揭露此事。市長黃偉哲表示，他看到影片也很不忍，由於事證確鑿，涉案的居服員將立即停職並移送法辦；另外，市府政風室也會介入調查公務員有無失職。

林燕祝說，孩子的父親投訴表示，他的兒子因為基因病變導致腦性麻痺及患有癲癇，9歲仍無法行走，全面發展遲緩且無口語能力，生活也無法自理，每3天就要幫孩子解便。但今年3月以來，他在孩子的身上，發現大大小小的瘀青與傷口，經調閱家中監視器畫面，才發現居服員動作粗暴，甚至將孩子重摔，讓孩子痛到哭出來。

不料，家長5月29日向社會局督導申訴，5月31日社會局長照中心人員家訪看完影片也認為居服員行為失當，但不僅沒有通報，也未協助就醫驗傷，直到6月5日再次向長照中心申訴，並在當天帶著孩子前往醫院驗傷，社會局家防中心隔日才又派社工到家訪視，並帶走相關畫面。

林燕祝認為，照顧這種身心障礙的孩子，對家庭是很大的負擔，不管是精神或是金錢，家長精疲力盡、生病患憂鬱症的人相當多，甚至拖垮一整個家，市府應該給予更多身心靈的諮商治療與協助，長期的關懷與陪伴，才是最實質的幫助。