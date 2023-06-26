新冠疫情後，民眾看中醫人數比疫情前大增45％，導致藥廠產線「開到最大」仍跟不上需求，連治感冒、調經的主要藥物都缺，各診所「以藥易藥」硬撐，中藥材也應聲而漲。中醫藥司今天表示，截至目前為止共接獲105件製劑通報缺藥，皆已完成處理，將請中醫師公會全國聯合會加強藥物調度。

根據今年4月最新的中醫院所調查，優先通報中藥濃縮製劑短缺的主要品項包括用於調經的加味逍遙散；治療感冒的辛夷清肺湯、葛根湯、止嗽散、麥門冬湯、桂枝湯；治療氣喘的定喘湯，還有安定精神的天王補心丹等，共20項第一線主要用藥全都缺。

對此，中醫藥司表示，相較4、5月份本月缺藥情形已稍微緩和，尤其目前接獲通報的105件製劑缺貨品項都已完成處理，目前沒有缺藥問題，至於中藥材部分6月則沒有接獲通報，情形比過去2月要來的好。

至於基層中醫診所為何還會叫不到貨？中醫藥司解釋，受到今年中醫利用率大增影響，使國產中藥廠商產能不足，不過已在今年1月要求廠商增產因應，目前缺藥應是部分診所為搶貨大量訂購所影響，將請中醫師公會全國聯合會加強分配。

中醫藥司坦言，除中醫利用率大增以外，今年缺藥問題也可歸咎於原物料成本提高，不過原料供應方面則沒有問題，以最近3個月的進貨數量來看，我國進口中藥原物料的數量還比去年同期增加10％。

中醫藥司表示，目前雖無法斷定缺藥問題會在何時落幕，但會持續監控國內中藥進出口情形，以及國產廠商的生產過程，確保國人用藥無虞。