前台東縣長陳建年與萬沙浪情同兄弟，他回憶起2人成長的點點滴滴，《風從哪裡來》一曲更成了自己從政時期必唱的歌。（蕭嘉蕙攝）

卑南族「山地歌王」萬沙浪中風癱瘓多年，18日清晨不幸辭世，享壽74歲， 26日在台東市殯儀館舉行天主教殯葬彌撒，靈堂以白花布置，簡約肅穆，萬沙浪三姊念誦詩篇第23篇緬懷胞弟，前台東縣長陳建年哀傷不捨，願情同兄弟的萬沙浪安息。

萬沙浪本名王忠義，主唱電影《風從哪裡來》同名主題曲走紅，晚年病痛纏身，長期接受治療，18日清晨5時28分辭世，家屬依天主教信仰，26日在台東市殯儀館低調舉行殯葬彌撒，靈堂布置滿白色鮮花、擺設耶穌苦像十字架和聖經，遺像是萬沙浪頭戴原住民傳統編織頭帶、自信燦爛微笑的模樣，展現一代山地歌王風範。

殯葬彌撒由天主教神父主持，家屬代表是萬沙浪三姊，致詞時，她以詩篇第23篇與在場親友緬懷胞弟。她哽咽地說「非常捨不得」，因為自己與弟弟最為親近，雖然旅居美國40年，但定期都會回台相聚，也深知弟弟離開這個世界，是要前往充滿和平喜樂、與神同在的地方。

與萬沙浪情同兄弟的前台東縣長陳建年也到場致哀，他回憶起從小一起長大的點點滴滴。他說，萬沙浪在學時期就展露音樂天分，走入歌壇後，《風從哪裡來》一曲更成了自己從政台上必唱的歌。

陳建年難過地說，萬沙浪晚年中風癱瘓後，生活起居不易，都靠著女友細心照顧，如今撒手人寰也算是一種解脫。