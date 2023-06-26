俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）差200公里就到莫斯科，首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）24日卻突然宣布撤軍，引發外界揣測其中內幕。英媒引述英國情報官員稱，俄羅斯當局威脅傷害普里格津的家人，另外他宣稱2萬5000大軍進入俄羅斯討伐似乎是「膨風」，預估他實際上只有8000兵力，攻入莫斯科可能敗北，促成他閃電撤軍。
普里格津23日稱，麾下2萬5000名士兵越過烏克蘭邊界、進入俄羅斯。瓦格納傭兵先是占領俄國南部頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）及俄軍南部軍區總部，部隊更持續北上，向莫斯科挺進。不過隔日普里格津就宣布部隊撤回烏克蘭俄佔區基地，當時部隊距離莫斯科僅200公里，克里姆林宮稱他將前往白俄羅斯，不會受到起訴。
華府智庫戰爭研究所（Institute for the Study of War）24日才分析瓦格納能殺到莫斯科郊區，突然撤軍顯然不合理。
不過英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）25日引述英國維安消息人士指出，俄羅斯情報單位威脅傷害普里格津的家人，迫使他臨時取消直搗莫斯科的計畫。
另外普里格津似乎也「膨風」，他宣稱的2萬5000名傭兵進入俄羅斯，評估過後約只有8000人，他想攻進莫斯科的計畫可能會敗北。
報導指出，如今普丁將試著讓瓦格納傭兵納入俄羅斯正規軍，並除掉瓦格納領導層。
儘管如此，外界仍關注究竟普里格津與克宮達成了什麼樣的協議。
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