俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）差200公里就到莫斯科，首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）24日卻突然宣布撤軍，引發外界揣測其中內幕。英媒引述英國情報官員稱，俄羅斯當局威脅傷害普里格津的家人，另外他宣稱2萬5000大軍進入俄羅斯討伐似乎是「膨風」，預估他實際上只有8000兵力，攻入莫斯科可能敗北，促成他閃電撤軍。

瓦格納兵變24小時突然撤軍。

普里格津23日稱，麾下2萬5000名士兵越過烏克蘭邊界、進入俄羅斯。瓦格納傭兵先是占領俄國南部頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）及俄軍南部軍區總部，部隊更持續北上，向莫斯科挺進。不過隔日普里格津就宣布部隊撤回烏克蘭俄佔區基地，當時部隊距離莫斯科僅200公里，克里姆林宮稱他將前往白俄羅斯，不會受到起訴。

畫面為瓦格納24日撤離前，頓河畔羅斯托夫市民與戰車合影。（圖／美聯社）

華府智庫戰爭研究所（Institute for the Study of War）24日才分析瓦格納能殺到莫斯科郊區，突然撤軍顯然不合理。

不過英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）25日引述英國維安消息人士指出，俄羅斯情報單位威脅傷害普里格津的家人，迫使他臨時取消直搗莫斯科的計畫。

另外普里格津似乎也「膨風」，他宣稱的2萬5000名傭兵進入俄羅斯，評估過後約只有8000人，他想攻進莫斯科的計畫可能會敗北。

畫面為瓦格納24日撤離時，準備將戰車運上卡車。（圖／美聯社）

報導指出，如今普丁將試著讓瓦格納傭兵納入俄羅斯正規軍，並除掉瓦格納領導層。

儘管如此，外界仍關注究竟普里格津與克宮達成了什麼樣的協議。