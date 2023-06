俄羅斯傭兵組織瓦格納集團(Wagner Group)差200公里就到莫斯科,首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin)24日卻突然宣布撤軍,引發外界揣測其中內幕。英媒引述英國情報官員稱,俄羅斯當局威脅傷害普里格津的家人,另外他宣稱2萬5000大軍進入俄羅斯討伐似乎是「膨風」,預估他實際上只有8000兵力,攻入莫斯科可能敗北,促成他閃電撤軍。

瓦格納兵變24小時突然撤軍。

普里格津23日稱,麾下2萬5000名士兵越過烏克蘭邊界、進入俄羅斯。瓦格納傭兵先是占領俄國南部頓河畔羅斯托夫市(Rostov-on-Don)及俄軍南部軍區總部,部隊更持續北上,向莫斯科挺進。不過隔日普里格津就宣布部隊撤回烏克蘭俄佔區基地,當時部隊距離莫斯科僅200公里,克里姆林宮稱他將前往白俄羅斯,不會受到起訴。

畫面為瓦格納24日撤離前,頓河畔羅斯托夫市民與戰車合影。(圖/美聯社)

華府智庫戰爭研究所(Institute for the Study of War)24日才分析瓦格納能殺到莫斯科郊區,突然撤軍顯然不合理。

不過英國《每日電訊報》(Daily Telegraph)25日引述英國維安消息人士指出,俄羅斯情報單位威脅傷害普里格津的家人,迫使他臨時取消直搗莫斯科的計畫。

另外普里格津似乎也「膨風」,他宣稱的2萬5000名傭兵進入俄羅斯,評估過後約只有8000人,他想攻進莫斯科的計畫可能會敗北。

畫面為瓦格納24日撤離時,準備將戰車運上卡車。(圖/美聯社)

報導指出,如今普丁將試著讓瓦格納傭兵納入俄羅斯正規軍,並除掉瓦格納領導層。

儘管如此,外界仍關注究竟普里格津與克宮達成了什麼樣的協議。