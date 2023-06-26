周湯豪在香港開唱，收到許多熱情女粉絲送的內衣示愛。（環球音樂提供）

周湯豪日前在香港舉辦個人演唱會，大受歡迎。（環球音樂提供）

周湯豪日前將北高演唱會上的精彩內容，原汁原味帶到香港開唱。（環球音樂提供）

「全能天王」周湯豪的《REALIVE》演唱會，24日在香港九龍灣國際展貿中心舉行，這也是他出道以來首度在香港開個唱。他特意學幾句廣東話大撩香港粉絲，感受到粉絲的瘋狂與熱情，也忍不住落下男兒淚，感性告白：「雖然13年後才見面，當中所有的起跌，是你們帶給我很多勇氣走到今天。」

周湯豪繼風光征服北高雙蛋後，將結合時尚秀及舞蹈派對的舞台美學，原汁原味搬到香港，他場以全白西裝一連演唱〈Good Life〉、〈All These Girl〉及〈SNG〉，搭配模特兒的時尚伸展台，正式為「白趴」揭開序幕！接著又以〈I Go〉、〈Level Up〉、〈I Know I Can〉等快歌，展現饒舌功力。

這次開唱逢端午假期，周湯豪台上與粉絲話家常，表示：「多謝大家等了13年，我們也用了13年才來到這裡，非常感謝大家今天來到這裡，實在太Crazy了！我們今晚就不回家！這其實是最緊張的一場，因為是第一次在香港開唱，不過昨晚沒睡好，因為（酒店）外面的人都在划龍舟，哈哈。」他開場前也在社群限動為選手們加油，相當接地氣。

香港站延續周湯豪與粉絲互動一貫風格，有粉絲送上零食，也有粉絲拋Bra上台，上頭還寫著支持的話語，當他演唱〈Thanks For The Love〉，看到台下粉絲高舉手機燈海，他直讚「好靚」，忍不住又哭了，他事後表示，雖然每一場都告訴自己不要掉眼淚，「但看到一直支持我的粉絲，他們13年來第一次見到我，所以每次到這個環節，我就會很感動，也將我所有的感受表達給香港的粉絲，他們也給我最真實的感受，所以那個時候就有點Emotional。」

到安可時間時，周湯豪走到台下與粉絲零距離接觸，掀起全場最高潮，還有女粉絲興奮到抱著他不放，他也照單全收，最後在全場大合唱〈帥到分手〉及〈我做的是愛不是夢〉後，演唱會圓滿結束。

周湯豪直讚：「所有粉絲都跟我一起跳起來，幾乎整場都跟我一起跳，這是超級難忘的，是我四場演唱會為止，唱得最累，但卻最High也最炸的，非常crazy的一晚，雖然超級累但超級開心。」而不少女粉絲難擋他舞台魅力，熱情拋Bra示愛，他也表示：「這算是我每一場演出的文化吧！我的粉絲都會送給我他們的愛，Thanks for the love！」

而周湯豪憑替媽媽比莉製作的單曲《比莉卡厲害》，與Jae Chong一同入圍第34屆金曲獎最佳單曲製作人獎，他也確定將出席本周六金曲獎頒獎典禮，與Jae Chong和媽媽比莉一起走紅毯。