大陸人氣男星蔡徐坤2018年參加選秀節目《偶像練習生》一炮而紅，但他26日卻遭狗仔「推理君江小宴」踢爆曾和一名C女發生性關係，女方1個月後發現懷孕，告知蔡徐坤後卻被要求去墮胎，蔡徐坤媽媽質疑女方說謊，當時的錄音檔隨之曝光。

推理君江小宴今天爆料蔡徐坤和C女在2021年5月20日發生性關係，女方在過了一個月後發現自己懷孕。蔡徐坤媽媽得知這件事後，向兒子確認發現，兒子認了「沒做保護措施」，即使如此蔡徐坤媽媽仍懷疑C女是設局想敲詐兒子，因此採取了3個行動，第一請工作人員聯繫C女，第二就是請私家偵探跟蹤，第三竟是在C女家門口裝針孔攝影機。

C女當年7月就已經墮胎，但其間蔡徐坤媽媽懷疑C女假懷孕、肚中的孩子不是蔡徐坤的，而當時的錄音檔也被曝光，可聽見蔡徐坤媽媽對工作人員說道：「我覺得她（指C女）不會這麼快答應（墮胎）直接去，你去取現金，大概取10萬、20萬，沒必要一次性給那麼多，現在彼此都沒有信任感。」C女因此受到嚴重身心傷害，才會選擇出來爆料：「希望蔡徐坤且行且珍惜。」而推理君江小宴也表示，蔡徐坤完全不知道C女墮胎一事，可見這件事情全都是蔡徐坤媽媽在處理。

錄音曝光後，網友們也紛紛回應，「娛樂圈每個“清純（蠢）大男孩”後面都有一個更純（蠢）的媽」、「所以沒有國內演唱會是有人早就聽到了風聲？」、「我好想笑啊這女的說孩子cxk就cxk啊哈哈哈那生下來驗DNA吧哈哈哈鬧死了」、「他媽真摳」、「路人來看，狗仔怎麼有這種錄音的，現在已經沒有隱私了嗎」