中興電指出，高公局將國道高速公路分三階段建置電動車充電站，中興電先獲第一期湖口（南、北站）、清水、東山、西螺（北站）服務區直流快充電動車充電站營運權。第二期又拿下關西、蘇澳、泰安（南、北站）、仁德（南、北站）服務區直流快充電動車充電站營運權，預計今年第三季完成建置。高工局將第三期服務區電動車充電站營運分拆為A、B兩案，中興電參與B案，獲石碇、西螺、古坑、新營4個服務區建置電動車充電站營運權。中興電表示，預計二個月內完成議約，一年內完成直流快沖充電站建置，

中興電表示，中興電將湖口、泰安及仁德服務區分成南北視為各二個充電站，總計會在高速公路建置16個直流快充充電站及160個充電樁。此外，中興電工嘟嘟房停車事業也在全台以自有品牌「iCharging」建置18個充電站。

中興電指出，隨著疫情和緩，以中興電在高速高路第一期清水服務區建置直流快充電動車充電站充電次數為例，今年前五月月平均充電次數從去年度1,083次倍數增加至2,326次，顯著增長。