民進黨總統參選人暨副總統賴清德預計明天（27日）上午公布首波「挺台灣募款小物」，昨天利用周日先進棚進行募款小物照片拍攝，特地穿上白T、牛仔褲搭配Team Taiwan外套，現場除了民進黨青年部的國務青之外，日前在賴清德YouTube節目《賴在一起挺台灣》影片中出現的高人氣髮型師也驚喜現身，還笑虧「清德哥」這樣的搭配好像特務007，逗得現場歡笑聲不斷。

在拍攝的休息空檔，現場年輕人舉起手機邀請賴清德一起拍攝限時動態，並自創了「ㄌㄨㄚˋ」手勢，象徵今天的天氣很熱，也是賴清德姓氏的台語諧音，俏皮的手勢與動作一起自拍，不只逗笑賴清德，也成為拍攝當日人人模仿的招牌動作。

《賴在一起挺台灣 EP.01 一日髮型設計師》目前在YouTube上已突破27萬次觀看，因此，賴清德競選團隊特別邀請芷柔與騏瑋兩位髮型設計師參與拍攝。

兩位19歲店長芷柔與騏瑋表示，這兩次和賴副總統合作，跟「清德哥」相處蠻輕鬆自在的，而且三位都是金山萬里人，芷柔還透露母親是賴粉，拍攝空檔透過視訊錄影讓賴副跟母親隔空打招呼，髮型設計師影片母親也「重複看了十遍」。

賴清德競選辦公室發言人郭雅慧表示，兩位設計師活潑的風格與穩健的台風呈現出台灣新世代澎湃能量，因此特別邀請兩位年輕人一起拍攝、一起「挺台灣」。