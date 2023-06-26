PCIe 6.0規格是PCI-SIG新推出的高速串列介面標準，可支援資料中心對更高資料流量和頻寬的需求。此標準旨在讓新的伺服器、端點裝置、交換器、儲存裝置，以及運算引擎等等設計，以高達64 GT/s的速度運作。為此，設備和裝置廠商需使用協定測試解決方案來驗證PCIe 6.0技術設計，確保它們能與其他符合PCIe 6.0規格的設計互通。

有鑑於此，是德科技推出首款PCIe 6.0協定分析儀和PCIe 6.0協定訓練器，以便滿足設計工程師的新需求。這些無纜線解決方案提供豐富的測試功能，讓工程師能更有把握且更快地對PCIe 6.0技術設計進行測試。

是德科技網路與資料中心解決方案副總裁Joachim Peerlings表示，在推動人工智慧應用發展的競賽中，對網路介面卡、繪圖處理器和加速器等元件，進行徹底的實體層和協定驗證，是成為贏家的關鍵。在推出革命性PCI Express 6.0協定分析儀與訓練器後，是德科技進一步擴充了我們的實體層高速I/O，以及乙太網路實體與協定解決方案的產品組合，讓業界能夠游刃有餘地對新設計進行端對端測試。

英特爾技術倡議總監Jim Pappas也表示，基於PCI Express 6.0的I/O技術，預期將在高效能I/O介面中實現突破性效能。此外，PCIe 6.0還促進了其他創新，包括Compute Express Link等加速器互連，以及Universal Chiplet Interconnect Express等晶片內通訊。是德科技提供支援PCIe 6.0的協定分析儀與訓練器測試設備，可協助整體產業透過Intel平台，加速開發、部署和推廣高效能I/O技術，對實現產業願景發揮了關鍵作用。