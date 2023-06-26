林新醫院神經外科主任邵國寧指出，陳小弟經微創手術矯正，胸椎12節鴕角已大符減少（右邊影像）。（林新醫院供／馮惠宜台中傳真）

11歲的陳小弟因胸椎十二節先天性異常，右側椎體發育不全，造成脊柱右彎、角度達63.1度，嚴重神經壓迫，使得他近一年站起來總是前傾且向右偏斜，且右臀部及右大腿後側疼痛

，走路歪一邊，無法跑步，輾轉到台中林新醫院診向神經外科主任邵國寧求診，透過減壓微創內固定手術男孩告別疼痛，還長高1CM，他也開心地說「要和同學一起打球」。

邵國寧指出，家長帶陳小弟來就醫師，表示，孩子這一年來站姿前傾偏斜，最嚴重的是右臀部及右大腿後側疼痛，先到台中某醫學中心及區域醫院照X光，醫師都建議須進一步檢查，且可能需要手術，家屬害怕術後後遺症等問題，所以讓孩子暫時服用止痛藥，但最近孩子疼痛加劇，甚至無法走路。

邵國寧安排陳小弟做了電腦斷層掃描與磁振造影，檢查發現他症狀是先天性脊柱異常導型，起因於胚胎時，在成長過程中，由於單側椎體萎縮，造成脊柱側彎駝背，陳小弟因為身材略胖，肚子凸起，駝背狀況看似不明顯，影像檢查發現其胸椎十二節右側椎體發育不全，脊柱右彎駝角約68.2度幾近垂直；最讓陳小弟難受的還是神經壓迫，痛到不良於行。

邵國寧表示，經減壓微創內固定手術矯正胸椎十二節角度從68.2度減至45度，除減緩脊柱壓力，解除神經壓迫，術後第三天穿陳小弟就背架下床練習行走，而且還長高1公分，未來預估3-6個月都需穿戴樹脂背架3-6個月，問他拿下背架時，最想做甚麼事，他的回答就是：打球！

邵國寧提醒民眾，先天性脊柱異常初期不易發現，症狀很輕微，出生時醫師會視病人有無出現神經症狀。由於兒童還在發育，也不宜太早做介入性治療，通常角度大於40度，或已出現疼痛造成活動受限，就必須謹慎評估並進行手術矯正治療。