台灣2021年年均總工時達世界第四，日前有民眾在公共政策網路參與平台上發起連署，要仿效英國，讓台灣成為亞洲首個周休三日的國家，時間截止前已有5736人附議，達聯署門檻。對此，行政院人事行政總處26日回應，經徵詢相關機關、團體並搜集各界意見，多數不贊成本案提議，因此不予參採。

提案「周休三日」的網友「Lucas」認為，若台灣實行周休三日，將有減少員工離職率、增加陪兒女的時間、提升工作效率等優點。行政院副院長鄭文燦過去表示，目前亞洲還沒有任何國家推廣「周休三日」相關政策，政府會據實把全世界發展的趨勢，向提案公民報告。

稍早人事總處於公共政策網路參與平台回應，經徵詢相關機關、團體並蒐集各界意見，多數不贊成本案提議，因此不予參採。

人總指出，周休三日實施攸關人民生活作息、工商運作、運輸調度、金融結匯、股市交易及學生受教權益等問題，影響層面甚廣；目前未有其他國家公、私部門全面實施周休三日的經驗，且僅有極少數國家試辦部分政府機關週休三日之案例，尚缺乏實施週休三日對政府機關的行政運作效能、人員健康狀況，及業務推展影響之經驗或統計分析數據可供參考。

人總表示，基於政府機關負有遂行公共任務之責任，且須維護為民服務的品質，在公共行政、產業、教育等面向等條件及配套措施未臻完備前，實不宜貿然全面實施周休三日。