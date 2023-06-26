大陸知名男星蔡徐坤今（26日）被爆料2年前曾逼迫女子墮胎，還在女方家門前設置針孔攝影機，並且不斷反覆確認B超是否有造假，懷疑該名女方是想敲詐，震驚不少網友。蔡徐坤翻車雖然尚處於爆料階段，但身為品牌Prada代言人的蔡徐坤也讓網友們想起，過往Prada代言人紛紛翻車，令網友不禁開玩笑：「Prada代言人是高危職業吧？」

蔡徐坤26日被「推理君江小宴」爆出與C女發生性關係後，兩人有了孩子，但蔡徐坤卻直接讓C女將孩子打掉，而C女也自己去醫院墮胎。卻沒想到蔡徐坤母親得知後，認為C女是想要敲詐自己兒子，也同時問兒子是否有避孕，蔡徐坤則是回沒有。接著，蔡母聯繫C女討論賠償的同時，還在C女家門口安裝針孔，並且派私家偵探跟蹤C女，透過針孔拍攝畫面，蔡母甚至認為C女懷孕是與他人，而非蔡徐坤，不過工作人員告訴蔡母，陪同C女的男子是其閨密男友；但據狗仔透露，C女因此受到嚴重身心傷害，才會選擇出來爆料「希望蔡徐坤且行且珍惜」然而

此事爆出後，品牌Prada衝上熱搜，分別是「Prada代言人」、「Prada的眼淚PradaPrada的往下流」以及「Prada實績，網友們紛紛整理出Prada過往8名代言人，其中5名代言人分別是柯震東、吳亦凡、李易峰、鄭爽到春夏均被封殺，原因包括吸毒、性侵、嫖娼、逃稅等，最慘的是女星鄭爽，只當了8天代言人就被撤掉。

因此這次蔡徐坤事件爆出後，讓網友紛紛開玩笑道Prada是否有踩雷雷達，還是全靠違約金賺錢，據了解，Prada最新的代言人正是大陸男星李現，2019年因出演電視劇《親愛的，熱愛的》中的韓商言而走紅，網友們紛紛喊話，「你別塌我求你了，你塌了我受不住」、「我相信我唯一的男明星」、「李現你給我穩住！」

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