長春藤高中今年正式祭出零負擔「睡衣班」，大批學生26日穿睡衣搭校車到校，相當輕鬆自在。（陳淑娥攝）

長春藤高中今年正式祭出零負擔「睡衣班」，一切費用都全免。（陳淑娥攝）

台中私校招生出新招！潭子常春藤高中創校20多年，今年祭出無負擔「睡衣班」，3年一毛錢都不必繳，就像穿睡衣一樣，輕鬆入學並可完成學業，讓經濟困難者也能圓夢，直升的孩子更是6年所有費用全免。校長陳越明26日表示，112學年已完成招生，一班20個名額，高達8、900人報名營隊體驗，相當熱門。

常春藤高中分為國中部、高中部跟國際部，在新團隊進駐後，斥資打造遍地綠色植栽及硬體設備，為每位孩子打開五感情境教育，今年正式祭出零負擔「睡衣班」，大批學生今穿睡衣搭校車到校，下車後步入校門，顯得相當輕鬆自在。

校長陳越明指出，成立「睡衣班」目是是希望更多優秀孩子加入常春藤，有些孩子可能因經濟因素，考量學費後卻步，所以這個班除了睡衣自費外，其餘支出開銷都全免。有些孩子可能因費用全免就讀，但有些家長則因認同常春藤提供全人教育及品格輔導，也願意把孩子送過來。

陳越明說，孩子只要對「睡衣班」有興趣，可以報名學校營隊，營隊中若發現優秀孩子，而孩子也選擇學校的話，會有小測驗；高中則看會考成績，達到第一志願可進入「睡衣班」。目前112學年已完成招生，一班20個名額，高達8、900人報名營隊體驗。

家長會長何明峰表示，在全人教育下，學校實施精緻教育，對每位學生一對一教育，絕對是完美的教育。穿睡衣上學則象徵孩子快樂學習，不僅學校相當注重，家長也很認同，樂在其中的學習，是很好的教育模式。

常春藤「睡衣班」已成立兩年，今年正式祭出，國二何同學表示，學校資源相當豐富，自己鎖定直升高中部，要爭取繁星進入大學；高一洪同學則說，當初放棄台中一中而直升，除了獎學金外，也環境熟悉並較快進入狀況，想透過繁星上理想中大學。

長春藤高中指出，為了吸引更多優秀學生加入常春藤大家庭，推出全台唯一睡衣入學制，鼓勵學子們在沒有經濟壓力下認真安心學習；「只要你夠優秀、學校就幫你買單！」孩子只要參加學校體驗營，入學後挑選出優秀學生，以學雜費、制服費、住宿費、伙食費均全免，期望透過「睡衣入學制」，以培養領袖人才社會菁英。