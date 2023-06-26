「＃MeToo」風暴燒向桃市府，遭指控涉嫌性騷的夏姓顧問指出，當時只是為了炒熱氣氛和避免2名初出社會小女孩被灌酒的善意言行，若造成不適願意真誠道歉，強調沒有任何不軌的意圖，坦然面對調查，並已口頭請辭。

綠營議員許家睿今控訴女助理遭環保局一名股長和夏姓市府顧問等人涉嫌性騷，市府啟動調查並將2人停職跟調職。

夏姓顧問解釋，6月19日和20日是議會警消環衛小組到台中舉辦活動，19日晚上宵夜場在KTV舉辦，現場包括議員、議員助理及警消環衛小組府會人員等20餘人，是公開場合，許家睿議員的2位女性助理因事晚到，他當時出於善意，為了展現炒熱氣氛和化解尷尬，才說要擁抱一下，而手握助理說會保護她們，是為了保護她們，不要讓大家灌她們的酒，而跳舞難免會碰觸到肢體，但全都沒有不軌的意圖。

夏姓顧問說，2位助理都很年輕，比自己兒女都還小，且都是第一次出來參與活動，他純粹是為了拉近互動所為，第二天在遊覽車上，他還問2位助理昨天坐旁邊有無失態，2人也都說沒有，因為她們也喝醉了，大家在遊覽車上有說有笑、互動良好。

夏姓顧問強調，若2位助理覺得不舒服，非常樂意且願意真誠道歉。自己從事公職以來，任勞任怨、負責盡職、戮力為公，且都樂於本於善意、幫忙與樂意保護他人，再三澄清自始自終完全沒有任何意圖或對2位助理有任何不敬及性騷之意。

夏姓顧問說，自己真誠坦然面對且願意主動對她們道歉，他願意勇於面對，願意接受調查，看到議員爆料的第一時間就致電給議員，但對方並未接聽。他也證實已當面向副市長蘇俊賓請辭，靜候調查。

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