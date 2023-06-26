友華指出，今年1月1號正式將西藥的營業二部分割給友霖子公司，目前已成為自製自銷的專業藥廠。友霖2022年生產的平脂膜衣錠，總銷售量超過3800萬顆，年成長了25.6%。全球首發的長效過動症用藥思有得銷量也由前一年度的39萬顆成長到現在超過百萬顆。友霖自行研發的新複方降血脂新藥同抑脂已於去年底取得衛福部的藥證，目前正申請健保藥價中。代工部分，友霖也獲美國FDA同意在台生產另一隻過動症用藥Qelbree。

友華新成立了亞健康部門，進入藥品市場中的自費產品，包含體重控制口服藥物康纖芙、男性醫學的妥偏停膠囊、耐他妥鼻內凝膠、賦久勁外用噴霧、醫美玻尿酸/肉毒桿菌等，也都兩位數的成長。對於引進利基型的新產品，簽下代理的產品包含了治療思覺失調的長效針劑、淋巴癌新藥、法布瑞式症在內的三隻罕見疾病注射藥物。

另外，友華指出，友杏的針劑廠已向USFDA申請抗癲癇藥物出口美國，因此USFDA預計將於今年七月份來台查廠，若一切順利，友杏就有機會承接針劑藥品出貨到美國，

友華2022年營收達47.73億元，雖然和2021年度約當，但仍出現掛牌以來的第一次年度合併虧損，虧損金額為2.95億元，每股虧損3.58元。