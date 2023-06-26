今（26）日是「屏東縣政府駐臺灣屏東地方法院家庭暴力事件服務處」成立20周年，出席活動的屏東縣長周春米除向多年來提供專業協助的勵馨基金會致謝，也保證，縣府會持續推動家庭暴力防治，共築社會安全網。

周春米今在臉書發文表示，屏東縣政府在2003年起委託勵馨基金會，在屏東地方法院成立「家暴服務處」，讓司法、社政與民間單位通力合作，即時守護需要幫助的家庭。而家暴服務處2014年起更結合家事服務中心，提供家暴及家事案件當事人法律諮詢、協助聲請保護令、心理諮商等服務，20年來協助超過35000人。

周春米指出，她過去擔任法官與律師時，接觸到不少相關案件，知道社福諮商的陪伴，對於受害家屬和未成年子女幫助非常大。除了感謝勵馨基金會及相關夥伴多年來的專業協助，周春米也保證，縣府會持續推動家庭暴力防治，攜手共築社會安全網，「暴力零容忍，我們繼續齊心努力」。

另外，周春米提到，近年除了家庭暴力案件，離婚、監護權變更事件也是常見議題，必須透過社工、戶政、關懷協會、法扶等單位在各自專業領域的支持，陪伴家庭與未成年子女，屏東縣府今年大力推動「社區式家事商談」，透過近距離的社區協助，並轉介屏東7大社福館家庭諮商中心，提供專業諮商，共築友善子女成長的環境。