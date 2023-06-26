俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner group）兵變轉瞬落幕未流血。但這回俄國動盪可能讓西方覺得，莫斯科不穩恐使俄烏戰事更血腥，或許不宜把俄國逼到牆角。

「華爾街日報」指出，美國及北約盟邦如今須應對一個內部更混亂的俄羅斯。在瓦格納集團兵變失敗後，俄國總統蒲亭的政策和舉措恐更多考量於鞏固權力。

至於俄烏戰事方面，這場兵變可能會讓俄軍效能受影響而對烏克蘭有利。雖俄國脫序會讓俄軍的指揮掉鏈、打亂部隊掌控與重創士氣，但據前線烏軍表示，目前幾看不到俄軍防線有受莫斯科紛亂所影響的跡象。

俄國政府若因權力傾軋而弱化恐更加危險與不可測，勢必促使烏克蘭更大力尋求西方保護。在此同時，部分西方國家也會更猶豫要否採取恐被俄國領導層視為進一步挑釁的舉措。

23日深夜發生的瓦格納兵變雖一天內即告平息，時間卻正逢北大西洋公約組織（NATO）將舉行年度峰會。7月11日於立陶宛首都維爾紐斯的北約峰會，北約31個成員國的領袖準備通過冷戰以來頭一次防衛計畫修訂，重點擺在應對歐洲複雜、多個前沿恐爆衝突的情境。

峰會屆時另一焦點將是如何處理烏克蘭尋求最終加入北約的議程。北約2008年允諾烏克蘭與喬治亞未來可加入，卻沒給出具體時程；基輔當局與北約內最挺烏的東歐盟友力促具體時間表，但美、德等一些其他北約成員仍有顧慮。

烏克蘭可能把他們種樹、西方乘涼講得更形直白。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）和其他基輔高層一直主張烏國抗俄的犧牲與成就，理應讓他們在戰事一結束就能加入北約。

但前美國駐北約大使韓特（Robert E. Hunter）認為，若蒲亭被迫得加大戰爭力道，反會給基輔增加壓力，「對烏克蘭而言，（瓦格納兵變）除要考量對軍事上的影響外，顯然也更想在加入北約進程方面獲得更多成果」。

華爾街日報認為瓦格納兵變對北約內部關於烏克蘭日後加入的爭議只會更激烈。對許多歐洲領袖而言，這固然讓烏克蘭加入北約更有說服力，但韓特與其他較審慎者卻相信「現在絕不是給俄國民族主義者更堅定理由對抗西方的時候」。