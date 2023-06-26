陽明交大今天表示，因應半導體跨領域人才需求，將於今年9月開設「學士後電子與光子學位學程」，期待引入一類和三類非理工背景的學生，為台灣半導體產業發展注入新動力。

陽明交大副校長陳永富表示，2年制的電子與光子學士後學位學程，是針對所有非STEM(科學、科技、工程及數學）的學生所設計，只要有志投入半導體領域，都可以在7月17日至7月28日申請，預計今年9月11日正式開學。

陽明交大說，今年入學的學士後電子與光子學位學程新生，在未來2年內將修習應用數學、應用物理、應用電子學、電腦程式與計算分析、應用電子學實驗、半導體物理與元件、近代物理、光學、光學實驗、半導體製程、光電子學、專題討論等12門必修課程，並提供應用量子力學、數位光學等選修課程。

陽明交大指出，這門學程也包含與知名科技企業合作的產學合作計畫，例如台積電、力積電、環球晶圓等。透過與產業之間的互動，學生將對產業現狀有更進一步的了解，同步提升學理與實務的專業能力，以避免校園與職場之間產生斷層。

陽明交大目前已經和勞動部合作，針對在職社會人士開設半導體培育專班，經訓練後能投入電子產業成為即戰力。而學士後電子與光子學位學程，則期待更長期的跨域頂尖人才培養，學生未來若有意進修，可再向上攻讀碩博。

陽明交大說，他們有層次的半導體產業人才培育佈局，希望讓台灣半導體產業發展注入跨域活水，增進創新思維和實踐能力，以持續台灣在全球半導體領域的領先地位。