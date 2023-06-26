The knuckleball is back



Matt Waldron threw the first knuckleball in an MLB game since Mickey Jannis on June 23, 2021 pic.twitter.com/S7c6TT75Va — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) June 25, 2023

教士隊先發投手華德隆（Matt Waldron）25日在大聯盟生涯首秀，他首局上對國民打者湯瑪斯（Lane Thomas）投出一顆76.3英里的蝴蝶球（時速118公里），華德隆成為大聯盟2021年6月至今，暌違整整兩年的第一位蝴蝶球投手。前一位蝴蝶球投手詹尼斯（Mickey Jannis）的結局相當悲慘，他的大聯盟首秀即是最後一場比賽（不久後被金鶯釋出）。

華德隆成功三振了湯瑪斯，該場比賽他只投出兩次三振，主要武器仍是四縫線，搭配滑球、切球、沉球，偶爾以蝴蝶球來奇襲。華德隆第5局被湯瑪斯擊出平飛安打，總教練提前將他換下，總計華德隆4.2局失2分，兩分都是四縫線被敲了陽春全壘打。這個首秀表現還是相當不錯，但是教士打線慘遭國民投手群完封，所以華德隆吞下生涯首敗。

專門觀察投手球路的推特@PitchingNinja當然也放上了華德隆蝴蝶球特寫，從慢動作看出果然球的轉速非常低，後來被打者湯瑪斯敲成界外。

國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）賽後說，他告誡湯瑪斯不要去打蝴蝶球，湯瑪斯首個打席的就對蝴蝶球出棒，但是出棒時機太晚。馬丁尼茲囑咐湯瑪斯專門等對方的快速球，果然就轟出全壘打。