有民眾5月時針對「周休三日」議題，在公共政策網路參與平台上進行提案，獲得約6000人附議，經過研議後，行政院人事行政總處在今（26）日做出三點回應，稱「經徵詢相關機關、團體並蒐集各界意見，多數不贊成本案提議，爰不予參採」。

行政院人事行政總處表示，一、周休三日之實施攸關人民生活作息、工商運作、運輸調度、金融結匯、股市交易及學生受教權益等問題，影響層面甚廣。

二、目前未有其他國家公、私部門全面實施周休三日之經驗，且僅有極少數國家試辦部分政府機關周休三日之案例，尚缺乏實施周休三日對政府機關之行政運作效能、人員健康狀況，及業務推展影響之經驗或統計分析數據可供參考。

三、基於政府機關負有遂行公共任務之責任，且須維護為民服務之品質，在公共行政、產業、教育等面向之條件及配套措施未臻完備前，實不宜貿然全面實施周休三日。

此事火速在PTT引起討論，網友一面倒全都酸「蔡ee：再吵我就再砍七天假」、「大小姐：台灣假太多」、「資方不准才是真正理由」、「笑死，這平台就是朕知道了，一點用都沒」、「勞工是綠畜最軟的心頭肉，當然要收割」、「七天假都給你砍了，還敢要周休三日」、「周休七日以示抗議啦」。