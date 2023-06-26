竹北市仁義路早餐店，瓦斯爐接管處脫落造成漏氣，經新竹瓦斯公司和消防人員處置到26日凌晨1時32分許恢復正常。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真）

竹北市氣爆事件發生後，引發民眾恐慌，新竹瓦斯公司與中華民國公用瓦斯事業協會合作，26日由9家瓦斯公司同業支援人力與機具，分派至各里全面性檢測天然氣管線設備。竹瓦公司總經理邱世昌說，25日已檢測完800多戶，26日加派人力檢測，民眾若使反應有瓦斯外洩情形，即會派員到場檢測用戶用氣安全。

邱世昌說，竹瓦公司負責瓦斯錶以外的管線，戶內由用戶自行找專業廠商接管，在瓦斯壓力出現異常後，家戶瓦斯爐或熱水器接管處若未安裝牢固被沖落，用戶未檢查使用，就發生瓦斯外洩問題。

邱世昌舉25日深夜仁義路租屋經營的早餐店，民眾聞到瓦斯味報案，該公司人員用儀器檢測現場瓦斯濃度為2萬ppm，經遮斷外部開關後，消防人員以灑水配合排煙機通風方式警戒，發現瓦斯爐的接管處脫落造成漏氣，26日凌晨1時32分，現場恢復正常。

竹仁里劉堂隆說，他陪同瓦斯公司人員前往民宅家中檢測，發現不少民眾家中的瓦斯管、塑膠管、軟管等有脫落情形，但民眾卻仍不知情，請媒體多加宣導請民眾用瓦斯前要檢查。

邱世昌說，瓦斯壓力過大時，可能有部分住戶的瓦斯軟管沒有束帶或沒有束緊，或管線不符就鎖上就容易鬆脫，這2天加強巡查重點，已完成800多戶的檢測。

邱世昌說，民眾用瓦斯前可先觀看家中的瓦斯表，如果未使用瓦斯，瓦斯表有異常調動，即可能有瓦斯洩漏狀況，要盡快聯繫由專業人員前來檢查。

邱世昌指，目前針對竹北市多處社區瓦斯、用氣狀況展開瓦斯線檢測，同時向住戶宣導改裝微電腦瓦斯表，若出現漏氣、超時或地震等情形會自動遮斷，可保障居住安全。