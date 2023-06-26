近日國內＃Metoo風氣盛行，就連醫院護理師都出面控訴遭病患性騷擾。網路論壇Dcard昨日爆料，一名任職於台北榮總的護理師疑遭住院病患性騷，控訴醫院摸頭、壓消息。對此北榮院長陳威明表示，院方絕對力挺員工的工作安全與尊嚴，此案已通報至輔導會，如該名員工決定提告，院方也會給予協助。

昨日有網友在Dcard上以「台北榮X是性騷擾幫兇嗎？」為題，指出一名護理師在今年4月時因照顧一名榮民阿伯遭性騷，在照顧的時候阿伯與家屬會時不時摸一下女護理師的手、屁股等部位，要請護理師幫忙也都是直接摸，且幾乎同病房的每個女護理師都被摸過，令護理師大表不滿。

該名護理師還透露，只要向阿伯與家屬反應動作讓人不舒服，家屬就會暴跳如雷，說護理師不尊重病人，對待病人不客氣，還揚言要寫投訴向護理師究責。不久前阿伯還向護理師反應陰莖痛，想要護理師幫忙摸一摸，沒想到家屬竟幫腔要自費買潤滑液請護理師幫忙搓揉陰莖，令該名護理師感到相當噁心。

然而護理師卻指出，此事向上通報給護理督導長後卻只得到「人家年紀大」，可能意識不清，要同仁體諒一下，令該名護理師大感不滿因此爆料。

根據了解，該名遭控訴性騷的榮民阿伯年逾95歲，北榮在昨晚接獲同仁通報後對此表達高度重視，目前已啟動專案調查，並通報輔導會及訪查病房護理同仁，盼能盡早釐清真相。

北榮院長陳威明為此也向員工發出公開信喊話，並指出如有員工遭遇性騷擾請不要害怕，應勇敢舉報，院方會和員工站在一起，維護同仁工作上的安全與尊嚴，如該名護理師願站出來提告，院方也會予以協助。

陳威明的公開信內容如下：

昨天晚上醫院接到同仁通報有人於Dcard代本院護理師發文投訴的事情，院方高度重視這件事，經查病人是年逾95歲的高齡榮民，今天一早院方已啟動專案，並通報輔導會及訪查病房護理同仁，希望盡速釐清真相。性別平等是院方極為重視的議題，對性騷擾、性霸凌是零容忍，員工及病人彼此尊重是基本素養，我們同仁照顧病人非常的辛苦，視病猶親是我們的核心價值，但病患及家屬也要對我們的工作人員給予尊重。

縱使病人是高齡長者，只要他們的言語或是肢體動作讓你造成不舒服，覺得受到侵犯，請同仁不必過度的隱忍，勇敢舉報，院方也會和你們站在一起，維護同仁工作上的安全和尊嚴！另外，就如同威明在第18封信告訴大家的：「近期在院長信箱的信件，看到感謝信愈來愈多，但也在抱怨信件中看到一些誤會、謾罵或甚至不明理的投訴 ，心中非常不捨與難過，在此呼籲，醫療團隊榮辱與共，如果的確是我們的錯，我們當然虛心接受並立即改正，而當團隊成員被誤解或無理責難時，同仁尤其是主治醫師或護理長應該要站出來協助化解誤會紛爭，保護我們的同僚得到尊重和公平的對待，大家一條心，才能建立良好的醫病關係及正向的職場氛圍 ，讓更多優 秀的同仁在團隊長期留任、一同打拼 。」

家人生病，家屬的心情焦慮是必然，我們相信絕大多數的病人和家屬是良善和明理的，但是如果遇到咆哮、辱罵、騷擾、不講理的欺凌，請同仁勇敢站出來，院方會保護你們、為你們伸張正義！

附註：醫療法第 24 條

醫療機構應保持環境整潔、秩序安寧，不得妨礙公共衛生及安全。

為保障就醫安全，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法之方法，妨礙醫療業務之執行。

醫療機構應採必要措施，以確保醫事人員執行醫療業務時之安全。

違反第二項規定者，警察機關應排除或制止之；如涉及刑事責任者，應移送司法機關偵辦。

中央主管機關應建立通報機制，定期公告醫療機構受有第二項情事之內容及最終結果。

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