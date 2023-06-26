台鐵各車站設置之「地方社福卡」專用通道驗票機。(交通局提供／蔡依珍桃園傳真)

TPASS基北北桃1200都會通定期票已自6月15日起於桃園捷運、國光客運中壢站、桃園機場站等開放購票設定，6月27日起民眾亦可於台鐵車站售票窗口進行基北北桃1200都會通定期票預購設定，桃園市敬老愛心卡同步於7月1日起提供搭乘火車，每趟次補助最多30元優惠。

7月1日起，民眾持本市敬老愛心卡搭乘台鐵，只要起站或迄站為桃園市轄內車站即適用優惠，每趟次至多補助30元，超出部分由電子錢包餘額扣款，若進出站均不在桃園境內就會扣悠遊卡內電子錢包。

另外，使用敬老愛心卡，須經由台鐵各車站設置的「地方社福卡」專用通道驗票機刷卡進、出站；如未走專用通道，驗票閘門會警示驗票失敗阻擋，無法進、出站，未完成專用道建置的車站，以人工補登方式辦理；如點數用完，仍須走專用通道扣卡片中的現金，另宜蘭石城至漢本、花蓮和平至富里、台東池上至大武、雲林林內至石龜等站未及於第一階段完成更新，暫時無法使用本市敬老愛心卡點數，詳細情形請至台鐵局網站查詢(https://www.railway.gov.tw/)。

交通局張新福局長表示，敬老、愛心及優待卡等因已提供大眾運輸搭乘優惠，故無法設定1200定期票。桃園市敬老愛心卡已有提供本市市區公車、國道客運以及愛心計程車等乘車優惠服務，自7月1日開始，增加台鐵乘車優惠，提升年長者及身心障礙者乘坐大眾運輸工具友善及多元性，有助於年長者及身心障礙者社會參與。