高雄市長陳其邁26日出席「高雄市政府績優基層人員頒獎表揚典禮」，親自為50位績優基層同仁頒發獎座。陳其邁指出，近年來高雄歷經疫情、城市轉型，公務員在協助市政推動相當辛苦，工作也都超出原本的服務範圍，感謝他們無私無我奉獻心力，讓城市更進步、更美麗。

此次獲獎的基層公務員都是讓高雄更進步的幕後重要推手，在工務局養護工程處任職的蔡豐雄，管理公園及行道樹綠美化維護長達38年，無論颱風、水災、排除倒塌樹木，或配合跨年等大型活動整理道路兩側綠帶環境，他始終不遺餘力、克盡厥職。

另外，環境保護局清潔隊員王秀華、張愛群與陳豐盛等人，都已年逾60歲，但仍為高雄整潔煥發的市容揮灑汗水。而稅捐稽徵處的向頤庭甚至在懷孕臨盆前1天仍堅守崗位，認真承辦業務。趙國寶雖行動不便，仍承擔學校校園基本設備修繕及支援各項繁重工作，獲得此次臨時人員獎。

陳其邁表示，所謂人在公門好修行，基層同仁在協助市政推動的過程都非常辛苦，且近年高雄面臨疫情、城市轉型，基層同仁時常需要加班，甚至工作都超出他們原本的服務範圍，他要特別向所有基層同仁表達感謝。未來他們也會更謙虛傾聽民意，全力幫市民解決問題，讓城市更進步、更美麗。