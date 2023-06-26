立法院長游錫堃積極推動台灣和日本與那國島的文化交流，與相關單位研議在宜蘭縣設置眺望平台；對於北京近期頻頻增加與日的互動，是否碰觸對岸的政治敏感神經？游錫堃說，我們目的完全是定位在觀光，北京目的是怎麼樣就不評論，如果每件事都害怕，那台灣就走不出去了。

游錫堃與相關單位研議後達成初步共識，以公路總局第四養護工程處規畫的台9丁線9.9K烏岩角、11.4K望那之丘，及金面大觀景觀平台北宜公路 56.8K作為眺望設備及景觀平台增設點。今（26日）他至宜蘭與縣府及相關單位共同討論未來就施作景觀台及眺望設施補助案。

對於是否碰觸對岸的政治敏感神經？游錫堃說，我們目的完全是定位在觀光，北京目的是怎麼樣就不評論，7月4日將邀請交通部觀光局、財政部、林務局等單位，還有宜蘭大學等產官學界搭船前往與那國島，打通觀光的通路，宜蘭跟與那國島距離111公里這麼近，值得大家共同行銷，有利於宜蘭縣的發展。

媒體問及這一連串動作是否擔心北京抗議？游錫堃說，這是觀光產業，如果每件事都害怕，那台灣就走不出去了。