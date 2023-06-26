一名女子表示，煮了一鍋玉米筍，結果有部分變成綠色，嚇得她上網發問「變色還能吃嗎？」不少婆媽看到照片都非常訝異，更有人笑稱是「阿凡達玉米筍」，對此專家表示，玉米筍的苞片含花青素，若是是連同苞片一起水煮，會釋出水溶性的葉綠素，這是天然色素。可以安心食用。

原PO今（26）日於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上傳一張照片，只見一大鍋玉米筍中，部分的顏色從黃色變為綠色，她表示頭一次看到這現象，變色還能吃嗎？

玉米筍變綠色引發婆媽驚訝。（圖／翻攝自臉書社團《我愛全聯-好物老實説》）

貼文引發不少婆媽驚奇，「第一次看過這顏色，好嚇人」、「覺得食用上有點疑慮」，還有人笑說是「阿凡達玉米筍」、「玉米筍變浩克了」。

《中時新聞網》致電桃園農業改良處，農改處表示，煮過的玉米筍變為綠色，很可能是連同苞片一起水煮，因苞片中含有花青素，經水煮後釋放出水溶性葉綠素，是一種天然色素。且就算是沒煮過的玉米筍也可能因苞片沒有包覆完整，陽光長期照射下變色，均可以安心食用。

農改處說，玉米筍基本上是穩定性很高的蔬果，不像馬鈴薯會發芽，產生毒素等狀況，但玉米筍呼吸作用很旺盛，買回家後要盡快食用完畢，才不會讓甜味流失。