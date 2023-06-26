新北長侯友宜26日至南投縣與各鄉鎮市農會、青農聯誼會、創生團隊等進行交流，針對中華幼教聯合總會上周發起「生病不入校、老師不餵藥」活動，25日再度發聲明籲造謠者及酸民給幼教師一個道歉。侯友宜重申「讓科學驗證告訴大眾答案」，籲民進黨不要造謠抹黑，造成家長、孩子與幼保教師的對立與衝突。

中華幼教聯合總會上周發起「生病不入校、老師不餵藥」活動，隨著情勢的轉變，中華民國幼教聯合總會25日又在臉書發出「守護幼兒健康、維護幼教師尊嚴」聲明，指餵藥烏龍事件已釐清，還給幼教老師清白，請全國幼教老師依法協助幼兒安全用藥，並籲「希望造謠者及酸民能給慈愛的全國幼教老師一個道歉」。

對此，侯友宜強調，有關汐止幼兒園餵藥事件，80名孩子經質譜儀檢查都沒問題，呼籲民進黨不要造謠抹黑，造成家長、孩子與幼保教師的對立與衝突，而且人心惶惶，再度重申「讓科學驗證的真相，來告訴大眾一切的答案」。