安唯綾生產前孕肚。（摘自安唯綾臉書）

安唯綾日前平安產下兒子小魚堡。（摘自安唯綾臉書）

「聲樂界林志玲」安唯綾2021年與導演于中中結婚。去年底宣布懷孕，日前平安產下一子「小魚堡」，她26日在臉書報喜，透露「催產了3天3夜，歷經了如同卡車壓過、飛機再輾過、接著放在鐵板燒上兩面煎壓的痛楚；然後在產檯上倒吃甘蔗，在一邊播歌一邊唱歌一邊笑呵呵聊天的天堂，迎接他的是宇多田光的〈First love〉，順利的誕下小魚堡」。她也謝謝老公于中中，「沒有他我做不到。3天的時間裡我們只好好睡了5小時吧」。

安唯綾透過經紀人表示，她在孩子被醫生拉出來時興奮地喊著「YA～小魚堡！」原來她懷孕超過40周，但小魚堡一直「不退房」，被醫生通知該到醫院進行催生。結果經過3天有如被卡車輾過的慘痛催生過程，才順利見到小老頭「小魚堡」，安唯綾直呼忘不了這可怕的經驗！

安唯綾說：「我們都以為進醫院催生1天就能夠生出來，沒想到竟然催生了3天。第一天中午前入院就先喝口服的催生素，然後開始規律的宮縮，只是因為是第一胎，子宮頸還沒軟化，所以直到快24小時的第二天早上才開了兩指。第二天的中午破水了，因為不能讓寶寶在肚子裡面太久，所以除了第一天晚上有好好休息外，第二天的凌晨催產的點滴是一直開著的，所以等於2分鐘就劇烈陣痛一次。那個痛真的就是被卡車輾過的痛，此生難忘，我晚上是趴在花生瑜伽球上睡的，腿完全沒知覺了，但是骨盆腔就是劇痛。」

她說，雖然很多人都說打了無痛分娩就直接上天堂，但有些陣痛是無痛也壓不下去的，「每次一宮縮，我就開始嚎，又不能喊太大聲，怕老公擔心，就死抓著欄杆做拉梅茲呼吸，一開始每一次的宮縮，老公都從床上跳起來幫她加壓按摩胯骨，到後來我們都很累了⋯就算躺下來睡，也會突然被劇烈疼痛痛醒！」想到當時過程，還是忍不住想哭！

她表示，原本劇本都想好了，陣痛時就是像電視劇演的，老公要在旁邊幫她擦額頭的汗，然後她會面部猙獰地用力，然後寶寶出來，她會抱著孩子喜極而泣：「小魚堡，我們終於見面了。」但沒照劇本走的是，反而在產檯上完全像是在天堂，「第3天中午終於開到10指，推進產房後，結果完全不痛。就在完全無痛感、放著音樂、大跟醫師聊天，活絡產房氣氛之下，小魚堡在媽媽〈first love〉唱不完第一段就出來了，非常happy！」

產後數日的安唯綾還在休養中，「我覺得經過這次生產後，已經不敢說還想不想要第二胎了。或許就像大家說的，等看到寶寶的笑容，就會忘記曾經受過的痛吧！但現在不是很想。」她覺得產後的每一位媽媽都很需要身心靈的重建，除了身體荷爾蒙、臟器的移位、身材的變化、手術、順產的創傷休養之外，心靈也很需要撫慰，因為身體真的在遭受很大的巨變和痛楚，「我覺得那些痛真的太可怕了！所以大家真的要對孕婦、媽咪給予更多的包容與關懷。媽媽真的很偉大」。