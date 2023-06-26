台北農產運銷公司今將開股東會、董事會並改選人事，北市府與農會在股東會拿下14席次董事，北農接續召開董事會選出7席常董並推派董事長，但農委會及青果社缺席董事會，人數不足導致董事長及總經理人選難產。董事會會議召集人楊鎮浯表示，將在30日繼續會議。

北農今上午開股東會票選出23席董事，北市府與雲林縣前縣長張榮味的農會派合作在股東會拿下14席次董事，原下午開董事會選出7席常務董事，由常務董事選出董事長，再由董事長提名總經理，人選經董事會同意可出任總經理，但總共9席次農委會及青果社董事缺席，以致會議人數未超過3分之2，無法選出董事長及總經理。

楊鎮浯會後表示，新一屆北農董監事人選順利產出，並依程序召開本屆董監事第1次會議，但有些議程需要特定條件，部分董監事因為會議時間拉長已離開現場，所以才特地宣布中止本次會議，並訂於30日下午接續召開。

媒體詢問，是否認為農委會刻意退席董事會？楊鎮浯說他倒不會以此角度解讀，因為大家都希望北農好，不論農委會、北市府、全國農會或民股，最大共識就是農民、承銷商及消費者都好、食安有保障，大家將在此前提下協調，所以他不做惡意解讀。

至於30日接續召開的董事會能否順利開成？楊鎮浯強調，本屆第一次董監事會議已經順利召開，只是個別議案無法完成，所以30日下午會將會議完成，並依程序進行。

媒體追問，未成的個別議案是否指董總座人事？楊鎮浯表示，北農依照相關公司法及章程需要有一定條件限制的議案，都在這個範圍。