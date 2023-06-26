路透社報導，土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）與他恪遵伊斯蘭傳統教義的正義發展黨（AK Party）對LGBTQ+（同性、雙性戀、跨性別及性別疑惑的酷兒等）採取更強硬立場。

他上月在總統大選第2輪決選時指控反對派過於親近LGBT。

身穿防暴裝備的警察今天阻止群眾進入伊斯坦堡最著名的獨立大街（Istiklal Avenue）及塔克辛廣場（Taksim Square）。「驕傲遊行」過去一向在獨立大街舉行，但這回附近街道被封，當地公共交通也中斷。

有數百人今天下午舉彩虹旗和跨性旗幟聚集在西西里（Sisli）區的（Mistik Park）米斯蒂克公園。活動主辦單位宣讀聲明標誌「驕傲週」登場，遊行群眾高呼口號，附近一個多層樓停車場也掛出一面巨大彩虹旗。

舉著彩虹旗的民眾在西西里區街道遊行，隨後主辦單位要求群眾散去。

活動主辦單位表示，遊行結束後警方拘留50多人。國際特赦組織土耳其辦事處表示，至少有1人在被警方拘留時頭部受傷。

活動主辦者「伊斯坦堡LGBTI+驕傲週」（Istanbul LGBTI+ Pride Week）表示，他們的社群已淪艾爾段的攻擊目標。他們在聲明中說：「不接受這種仇恨和否定的政策。」

主辦單位同時表示，在臨海的土耳其第3大城伊茲米爾（Izmir），警方也在當局禁止驕傲遊行後至少拘留44人。

同性戀在土耳其並非犯罪，但社會對同性戀的敵意卻很普遍，多年來警方對驕傲遊行的打壓也更為嚴厲。

伊斯坦堡省長莒內（Davut Gul）這個月曾推文，稱不會允許任何威脅傳統家庭結構的活動。（譯者：屈享平/核稿：陳亦偉）1120626